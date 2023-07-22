Группа туристов застряла в домике лесника из-за сели в Алматинской области

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В Алматинской области продолжают ликвидировать последствия подтоплений грязевыми потоками. Как сообщили в ДЧС региона, спасателям пришлось выручать туристов, которые оказались отрезанными от цивилизвции из-за размытой дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение в ДЧС от сотрудников лесхоза поступило 21 июля в 21:00.

"Из-за размыва дорожного полотна грунтовой дороги в результате формирования селевого потока в бассейне реки Есик в Енбекшиказахском районе остались в доме лесника отрезанными от дорожного сообщения девять отдыхающих и один лесник. Днём они находились в доме лесника, связь с ними отсутствовала. С момента поступления сообщения, мобилизованы силы и средства 11 человек и три единицы техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области и Республиканского оперативно-спасательного отряда. Создана оперативная группа. Единственная возможность добраться туда — пешком из-за размыва дорожного полотна. Всю ночь спасатели искали группу туристов и работника лесхоза. Неимоверными усилиями 22 июля 5:45 поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и ДЧС дошла до дома лесника, где находились отдыхающие и лесник. В медицинской и другой помощи туристы не нуждались", — сообщили в ДЧС.

Гости рассказали спасателям, что планируют находится в доме лесника несколько дней.

Ещё одни поиски велись в Жамбылском районе области.

"21 июля в 23:50 часов в селе Бесмойнак Жамбылского района 11 спасателей и две единицы техники ОСО ДЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК проводили поиски четырёх человек. Утром 21 июля они выехали из Алматы в сторону гор и больше не выходили на связь. Утром 22 июля отдыхающие вышли на связь по каналам сотовой связи. Выяснилось, что в медицинской помощи они не нуждаются", — рассказали в ДЧС.

Как сообщили в ДЧС региона, сейчас обстановка на территории области стабильная. Угрозы населению нет, расход воды в реке Талгар снизился и составляет 23 кубических метра при критическом пропуске воды в плотине Талгар 70 кубометров. Дежурство и мониторинг реки продолжается.

Напомним, накануне в Алматинской области сошёл сель. Грязевым потоком оказались затоплены дворы и дорога в селе Шиен Жамбылского района. От газоснабжения отключены три населённых пункта: Сункар, Карарша, Бесмойнак.