Группа работников с Тенгиза уехала работать в Катар

Демобилизованные работники с Тенгиза успешно работают в Республике Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

Они работают в казахстанской компании из Атырауской области CHI, которая в Катаре предоставляет сервис по проектам нефти и газа.

"Процесс регистрации компании оказался непростым и занял восемь месяцев. Затем необходимо было стандартизировать документацию в соответствии с требованиями крупных компаний, таких как Qatar Gas и Qatar Energy. CHI успешно выполнила все запросы клиентов и прошла проверку на всех этапах. Таким образом, был проложен путь к участию в тендерах", - рассказал коммерческий директор компании CHI Олжас Султанов.

По словам руководства компании, на выигрыш первого тендера на нефтесервисные услуги потребовалось более года. Начались первые мобилизационные работы казахстанских сотрудников, высвобождаемых с проектов будущего расширения ТШО. В настоящее время в Республике Катар были успешно трудоустроены 12 специалистов из Атырауской области.

Напомним, что на одной из встреч с бизнес-сообществом Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахстанских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия.