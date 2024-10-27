Группа работников с Тенгиза уехала работать в Катар
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Демобилизованные работники с Тенгиза успешно работают в Республике Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.
Они работают в казахстанской компании из Атырауской области CHI, которая в Катаре предоставляет сервис по проектам нефти и газа.
"Процесс регистрации компании оказался непростым и занял восемь месяцев. Затем необходимо было стандартизировать документацию в соответствии с требованиями крупных компаний, таких как Qatar Gas и Qatar Energy. CHI успешно выполнила все запросы клиентов и прошла проверку на всех этапах. Таким образом, был проложен путь к участию в тендерах", - рассказал коммерческий директор компании CHI Олжас Султанов.
По словам руководства компании, на выигрыш первого тендера на нефтесервисные услуги потребовалось более года. Начались первые мобилизационные работы казахстанских сотрудников, высвобождаемых с проектов будущего расширения ТШО. В настоящее время в Республике Катар были успешно трудоустроены 12 специалистов из Атырауской области.
Напомним, что на одной из встреч с бизнес-сообществом Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахстанских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия.
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