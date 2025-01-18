Шестеро полицейских осуждены по обвинению в пытках и превышении полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Карасайский райсуд Алматинской области.

"В январе 2022 года 44 потерпевших, в том числе граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, были помещены в спецприёмник УП. Подсудимые, используя должностные полномочия, совершили действия, противоречащие закону, в результате которых пострадавшие подверглись пыткам", – сообщает суд.

Вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на три года каждому. Они лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий. Приговор не вступил в законную силу.