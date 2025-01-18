Группа полицейских осуждена по обвинению в пытках
По данным суда, пытки применялись к задержанным во время январских событий.
Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40Сегодня, 06:40
39Фото: BaigeNews.kz
Шестеро полицейских осуждены по обвинению в пытках и превышении полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Карасайский райсуд Алматинской области.
"В январе 2022 года 44 потерпевших, в том числе граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, были помещены в спецприёмник УП. Подсудимые, используя должностные полномочия, совершили действия, противоречащие закону, в результате которых пострадавшие подверглись пыткам", – сообщает суд.
Вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на три года каждому. Они лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий. Приговор не вступил в законную силу.