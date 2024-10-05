  • 5 Октября, 12:50
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Группа подростков напала на мужчин в Актау

Сегодня, 11:56
АВТОР
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иллюстрация nashbryansk.ru Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: иллюстрация nashbryansk.ru

В Сеть попало видео с дракой, на кадрах несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, следом на другого, потерпевшие не смогли противостоять толпе. После группа хулиганов сбежала с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
 
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент. Как выяснилось, видео было снято в 26 микрорайоне вчера, 4 октября.

В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

"Законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 36 920 тенге. Правонарушители поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

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