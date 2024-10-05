Группа подростков напала на мужчин в Актау

В Сеть попало видео с дракой, на кадрах несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, следом на другого, потерпевшие не смогли противостоять толпе. После группа хулиганов сбежала с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.



В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент. Как выяснилось, видео было снято в 26 микрорайоне вчера, 4 октября.

В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны.

По факту хулиганства проводится досудебное расследование.