Группа подростков напала на мужчин в Актау
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В Сеть попало видео с дракой, на кадрах несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, следом на другого, потерпевшие не смогли противостоять толпе. После группа хулиганов сбежала с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент. Как выяснилось, видео было снято в 26 микрорайоне вчера, 4 октября.
В департаменте полиции сообщили, что все подозреваемые установлены и задержаны.
По факту хулиганства проводится досудебное расследование.
"Законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 10 МРП, то есть 36 920 тенге. Правонарушители поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
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