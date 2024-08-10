Группа мошенников обманула казахстанцев на 100 миллионов тенге

Полицейские при кооординации прокуратуры области Жетысу задержали подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия они обманывали людей по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

В настоящее время уже установлено 70 потерпевших, ущерб которых составляет свыше 100 миллионов тенге, и число пострадавших продолжает расти.

"По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 сим-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогостоящих автомобиля. Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рекомендуют казахстанцам не сообщать реквизиты банковских счетов и не переводить деньги третьим лицам.