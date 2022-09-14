open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


odkb-csto.org Сегодня, 22:23
174
Фото: odkb-csto.org

Группа миссии ОДКБ направится в Армению 15 сентября

В ОДКБ сообщили дату вылета в Армению передовой группы миссии, передаёт BaigeNews.kz.

"Приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации. Группа во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым вылетает 15 сентября", - говорится в сообщении на сайте ОДКБ. 

Глава миссии Организации Договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе. 

В состав Миссии войдут представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.  

Напомним, на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ОДКБ #Армения
Сегодня, 22:23
174
Журналист
Наверх