Группа миссии ОДКБ направится в Армению 15 сентября

Фото: odkb-csto.org

В ОДКБ сообщили дату вылета в Армению передовой группы миссии, передаёт BaigeNews.kz.

"Приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации. Группа во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым вылетает 15 сентября", - говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Глава миссии Организации Договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе.

В состав Миссии войдут представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ.

Напомним, на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.