Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену

Легендарная группа Linkin Park объявила о возвращении на музыкальную сцену после семилетнего перерыва из-за смерти Честера Беннингтона, передаёт BaigeNews. Об этом сообщил один из основателей коллектива, гитарист и вокалист Майк Шинода во время стрима на своем YouTube-канале.

Новым вокалистом группы стала Эмили Армстронг.

К слову, группа уже выпустила сингл "The Emptiness Machine", а новый альбом LP под названием "From Zero" (в него войдёт 11 треков) выйдет уже 15 ноября.