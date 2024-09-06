Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
126Фото: МТРК «Мир» / Ирина Фомочкина, Игорь Медведев
Легендарная группа Linkin Park объявила о возвращении на музыкальную сцену после семилетнего перерыва из-за смерти Честера Беннингтона, передаёт BaigeNews. Об этом сообщил один из основателей коллектива, гитарист и вокалист Майк Шинода во время стрима на своем YouTube-канале.
Новым вокалистом группы стала Эмили Армстронг.
К слову, группа уже выпустила сингл "The Emptiness Machine", а новый альбом LP под названием "From Zero" (в него войдёт 11 треков) выйдет уже 15 ноября.
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