Группа компаний DOSCAR заключила эксклюзивное Дистрибьюторское соглашение с производителем премиальных внедорожников ROX MOTOR

23 октября 2024 года в городе Шанхай (КНР) состоялась торжественная церемония подписания эксклюзивного Дистрибьюторского соглашения между DOSCAR GROUP и ROX MOTOR, передаёт BaigeNews.kz.



Группа компаний DOSCAR – одна из крупнейших казахстанских автомобильных дилерских сетей, имеющая в портфеле такие бренды как Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi и Skoda, с гордостью объявляет о расширении своей линии брендов и получении статуса официального дистрибьютора премиальных внедорожников ROX в Республике Казахстан.

ROX – это новый и уже популярный во многих странах бренд, известный своим подходом к созданию комфортных и высокотехнологичных внедорожников.





Флагманская модель ROX 01 – полноразмерный внедорожник, дизайн которого был разработан всемирно известной итальянской дизайнерской студией Pininfarina, в числе клиентов которой такие люксовые мировые бренды как Ferrari, Maserati, Rolls-Royce и другие.

Брутальность внешнего вида внедорожника обеспечивают четкие прямые линии кузова, высокая линия капота, Г-образная Full LED оптика, широкие колёсные арки и распашная задняя дверь с полноразмерным запасным колесом. Габариты стандартной версии составляют 5295 х 1980 х 1869 мм при колёсной базе 3010 мм.



Салон ROX 01 представлен в двух компоновках – на 7 мест и VIP варианте на 6 мест.

Центральную консоль внедорожника украсил крупный сенсорный монитор диагональю 15,7 дюйма. За рулевым колесом разместилась цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Дополнительный 15,6-дюймовый потолочный монитор предназначен для пассажиров второго и третьего ряда.





ROX 01 имеет последовательную гибридную силовую установку. В движение его приводят два электродвигателя мощностью в 476 л.с. и крутящим моментом 740 н/м, при этом данные показатели являются самыми внушительными в своем сегменте. Под капотом расположен 1,5-литровый двигатель от Xinchen China Power, выполняющий функцию генератора, ёмкость аккумуляторной батареи самая большая в своем классе и составляет 56 кВт·ч. Электрический запас хода составляет 306 км, что позволяет владельцам использовать внедорожник на электротяге не только маневрируя в бурном потоке города, но и выехать всей семьей на природу. Объем топливного бака 70 литров, что дает возможность ROX 01 преодолеть в комбинированном режиме более 1115 км. Тип привода – полный, с возможностью выбора режимов вождения для всех вариантов покрытий. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,5 сек. при внушительном весе внедорожника в более чем 2,5 тонны. Внедорожник также оснащен внушительными литыми колесными дисками диаметром 21 дюймов, оснащенных премиальной резиной Pirelli.

Официальные дилерские центры группы компаний DOSCAR будут предоставлять полный спектр услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию внедорожников ROX, используя оригинальные запасные части и аксессуары на всей территории Казахстана.

Внедорожники ROX от Группы компаний DOSCAR будут адаптированы под локальный рынок, в том числе путем добавления казахского и русского языков в пользовательский интерфейс. Казахстанским автолюбителям DOSCAR предоставляет официальную гарантию 5 лет или 150 000 км, а также расширенную гарантию на батарею - 8 лет.

DOSCAR - лидирующая и динамично развивающаяся группа компаний, представленная 19 дилерскими центрами в 11 городах Казахстана, целью которой является не только продажа автомобилей, но и сопровождение своих клиентов полным спектром сопутствующих услуг, от покупки аксессуаров и запасных частей через маркетплейс DOSCAR App до подзарядки электромобилей в собственной крупнейшей сети высокоскоростных зарядных станций – Qazaq Energy Charge.

Таким образом, группа компаний DOSCAR поддерживает философию "зеленого" и инновационного подхода к бизнесу, так же, как и технологии внедорожников ROX.

И уже в ближайшее время внедорожники ROX будут доступны для всех казахстанцев в официальных дилерских центрах сети DOSCAR на всей территории Казахстана.