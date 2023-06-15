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  • Группа Би-2 передаст деньги с концерта в Семее пострадавшим от лесного пожара
facebook.com/Julya.Dmitriyeva Сегодня, 08:33
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Сегодня, 08:33
366
Фото: facebook.com/Julya.Dmitriyeva

Группа Би-2 передаст деньги с концерта в Семее пострадавшим от лесного пожара

Группа Би-2 передаст вырученные с концерта в Семее средства пострадавшим от лесного пожара в Абайской области. Об этом музыканты сообщили со сцены во время одного из своих выступлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы хотим выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от этих ужасных пожаров. 21 июня мы должны были сыграть концерт в Семее, мы приняли решение не отменять этот концерт, все средства полученные с этого выступления мы переведём в фонд помощи пострадавшим при пожаре в Абайской области", - сообщили они.

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Сегодня, 08:33
366
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