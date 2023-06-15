Группа Би-2 передаст деньги с концерта в Семее пострадавшим от лесного пожара

Фото: facebook.com/Julya.Dmitriyeva

Группа Би-2 передаст вырученные с концерта в Семее средства пострадавшим от лесного пожара в Абайской области. Об этом музыканты сообщили со сцены во время одного из своих выступлений, передаёт BaigeNews.kz.