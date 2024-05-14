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Грунт обвалился в Алматинской области

Сегодня, 19:01
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:01
Сегодня, 19:01
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Фото: МЧС РК

В Карасайском районе Алматинской области, не доезжая до плотины "Аюсай", произошёл обвал грунта, передаёт BaigeNews.kz

Объёмом обвала - 3,5 кубометра. Его возможной причиной спасатели считают переувлажнение. 

"На месте работники водоканала, которыми обнаружен прорыв водопровода. Силами "Казселезащита" и сотрудников водоканала проводятся восстановительные работы. Пострадавших и разрушений нет", - отметили в МЧС.

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