Грунт обвалился в Алматинской области
Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
135Фото: МЧС РК
В Карасайском районе Алматинской области, не доезжая до плотины "Аюсай", произошёл обвал грунта, передаёт BaigeNews.kz.
Объёмом обвала - 3,5 кубометра. Его возможной причиной спасатели считают переувлажнение.
"На месте работники водоканала, которыми обнаружен прорыв водопровода. Силами "Казселезащита" и сотрудников водоканала проводятся восстановительные работы. Пострадавших и разрушений нет", - отметили в МЧС.
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