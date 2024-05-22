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Грунт обвалился и перекрыл русло реки в Алматы

Вчера, 16:44
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 16:44
Вчера, 16:44
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Фото: baigenews.kz

Обвалившийся грунт перекрал русло реки в Алматы. На месте работают специалисты службы спасения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в Турксибском районе.

"Из-за переувлажнения сошёл насыпной грунт объёмом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка. Силами службы спасения проводятся работы по очистке русла", - сообщил старший инженер УЧС Турксибского района Алматы Ерасыл Жолдыбаев.

 

 

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