Грунт обвалился и перекрыл русло реки в Алматы
Вчера, 16:44
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Вчера, 16:44Вчера, 16:44
441Фото: baigenews.kz
Обвалившийся грунт перекрал русло реки в Алматы. На месте работают специалисты службы спасения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло в Турксибском районе.
"Из-за переувлажнения сошёл насыпной грунт объёмом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка. Силами службы спасения проводятся работы по очистке русла", - сообщил старший инженер УЧС Турксибского района Алматы Ерасыл Жолдыбаев.
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