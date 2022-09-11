open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


ДЧС Павлодарской области Сегодня, 10:28
135
Фото: ДЧС Павлодарской области

Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре

Командир отделения пожарной части Адлет Скаков вынес младенца из задымленной квартиры,передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Павлодарской области.

Сообщение о задымлении в подъезде многоэтажки по адресу: проспект Назарбаева, 6 поступило в три часа ночи 10 сентября.

"Незамедлительно были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 1. Было обнаружено, что на лестничной площадке на третьем этаже в электрощитовой загорелись провода. Площадь загорания составила 0,5 квадратных метра. Из квартиры по лестничному маршу эвакуирован один человек. Командир отделения СПЧ-1 Адлетом Скаковым спас грудного ребенка: вынес малыша на руках", — рассказали в ДЧС Павлодарской области.

В результате задымления никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#спасение #Пожар #Павлодарская область
Сегодня, 10:28
135
Журналист

Рекомендуем

Наверх