Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

Командир отделения пожарной части Адлет Скаков вынес младенца из задымленной квартиры,передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Павлодарской области.

Сообщение о задымлении в подъезде многоэтажки по адресу: проспект Назарбаева, 6 поступило в три часа ночи 10 сентября.

"Незамедлительно были направлены силы и средства специализированной пожарной части № 1. Было обнаружено, что на лестничной площадке на третьем этаже в электрощитовой загорелись провода. Площадь загорания составила 0,5 квадратных метра. Из квартиры по лестничному маршу эвакуирован один человек. Командир отделения СПЧ-1 Адлетом Скаковым спас грудного ребенка: вынес малыша на руках", — рассказали в ДЧС Павлодарской области.

В результате задымления никто не пострадал.