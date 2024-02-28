Грубый назначен генеральным консулом РФ в Уральске

Алексей Грубый приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации назначен генеральным консулом РФ в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

Грубый родился в 1974 году. В 1998 году окончил МГИМО МИД России. Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2020 года.

На дипломатической службе с 1998 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом.

В 1998-1999 годах - старший референт посольства России в КНР.

В 1999-2003 годах - старший референт, атташе генерального консульства России в Шэньяне, КНР, в 2005-2008-м - второй секретарь посольства России в Малайзии.

В 2010-2016 годах - первый секретарь, советник посольства России в Украине.

С 2016-го по 2024 годы - советник, старший советник, главный советник Консульского департамента МИД России.