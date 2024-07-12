Грубые нарушения санитарных норм выявили в 52 придорожных туалетах в Казахстане

В Казахстане завершили проверки общественных туалетов вдоль дорог международного и республиканского значения. В отношении АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖСервис" возбуждены административные производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Состояние придорожных туалетов регулярно подвергается критике со стороны общественности. Вопрос касается не только имиджа государства, но и здоровья граждан, а также уважения к их правам и развития туристического потенциала страны.

В связи с требованием Главной транспортной прокуратуры органы санитарно-эпидемиологического контроля завершили проведение масштабных проверок всех общественных туалетов, которые расположены вдоль дорог международного и республиканского значения.