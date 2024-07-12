Грубые нарушения санитарных норм выявили в 52 придорожных туалетах в Казахстане
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В Казахстане завершили проверки общественных туалетов вдоль дорог международного и республиканского значения. В отношении АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖСервис" возбуждены административные производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В связи с требованием Главной транспортной прокуратуры органы санитарно-эпидемиологического контроля завершили проведение масштабных проверок всех общественных туалетов, которые расположены вдоль дорог международного и республиканского значения.
"Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 52 придорожных туалетах. В связи с этим в отношении АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖСервис" возбуждены административные производства и выданы предписания об устранении выявленных нарушений", - сообщили в комитете.