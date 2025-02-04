Нейросеть дала прогноз по вероятности возникновения новых паводков в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Текущая зима отличилась умеренными температурами, а в отдельных регионах и вовсе больше походила на весеннее время. Частые осадки привели к образованию обильного снежного покрова. Хорошо это или плохо для Казахстана мы спросили у популярной нейросети ChatGPT. В запросе мы постарались узнать грозят ли регионам нашей страны и, в частности, Астане в этом году серьезные паводки?

"Согласно предварительному прогнозу РГП "Казгидромет" на весну 2025 года, повышенный риск паводков ожидается в центральных, северных, восточных и западных регионах Казахстана. К областям с высоким риском относятся: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Абайская, а также область Улытау. Астана непосредственно не упоминается среди районов с высоким риском паводков. Однако, учитывая близость к реке Есиль, ситуация может измениться в зависимости от погодных условий, интенсивности таяния снега и количества осадков. Прогноз носит предварительный характер и будет уточняться по мере поступления новых данных", - говорится в сообщении нейросети.

ChatGPT рекомендует казахстанцам внимательно следить за обновлением информации у "Казгидромета" и официальных источников. На вопрос о том, достаточно ли было сделано со стороны казахстанских служб, чтобы не допустить повторения прошлогодних наводнений нейросеть ответила неоднозначно.

"На сегодняшний день правительство Казахстана и местные власти принимают комплекс мер для минимизации риска паводков, включая модернизацию гидротехнической инфраструктуры, развитие систем мониторинга и создание планов оперативного реагирования. Однако, по мнению ряда экспертов и аналитиков, в условиях меняющихся климатических условий и учитывая значительный уровень риска в некоторых регионах, принятые меры могут оказаться недостаточными для полной защиты от возможных паводков в 2025 году", - сообщается в ответе ChatGPT.

Проанализировав информацию в госорганах и СМИ, нейросеть напомнила о проведенном в ряде регионов ремонте дамб. Там же существуют программы действий на случай возникновения паводков, включающие эвакуационные маршруты, временное размещение населения и меры по быстрой ликвидации последствий. Однако уровень подготовки может отличаться в зависимости от области, расписывает ChatGPT.

"Увеличение интенсивности осадков и резкие перепады температур создают дополнительные вызовы. Существующие меры могут оказаться недостаточными при экстремальных погодных условиях, поэтому необходим постоянный пересмотр и адаптация мер по снижению риска. Некоторые аналитики указывают, что финансирование проектов по гидроизоляции и улучшению систем предупреждения недостаточно для масштабов проблемы. Кроме того, эффективная координация между различными уровнями власти является ключевым элементом, и в некоторых случаях этот процесс можно улучшить", - отмечает нейросеть.

Учитывая опыт прошлого года, мы спросили у нейросети как жителям сел, которые могут пострадать от разлива рек, нужно готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Искусственный интеллект сгенерировал шесть основных пунктов. Во-первых, казахстанцам следует наблюдать за официальными источниками информации: прогнозами погоды, сообщениями акиматов и МЧС. Во-вторых, не лишним будет составить свой личный план эвакуации с безопасными маршрутами. ChatGPT советует продумать, как быстро собрать и транспортировать важные документы и ценные вещи.

"Соберите аварийный комплект. В него включите средства личной гигиены, аптечку первой помощи и документы. Запаситесь необходимыми продуктами длительного хранения, питьевой водой, фонариком, батарейками, рацией или мобильным телефоном с зарядными устройствами. Далее подготовьте своё жильё. Укрепите окна и двери, очистите водосточные желоба", - сообщает нейросеть.

Помимо этого жителям сел советуют сотрудничать с местными органами и всегда быть мобильными. Так можно избежать проблем, связанных с вероятным приходом большой воды.

Напомним, ранее нейросеть нашла ошибки в проекте ЛРТ в Астане. В своем анализе знаменитая "нейронка" отметила высокие затраты на строительство и содержание транспортного объекта.