Жителей Казахстана в ближайшие дни ждет переменчивая и местами экстремальная погода, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Казгидромет, с 6 по 8 мая на территорию республики придет южный циклон, который принесёт с собой дожди, грозы, град и резкие температурные колебания.

На западе, северо-западе и севере страны дожди с грозами ожидаются уже с 6 мая, а начиная с 8 мая неблагоприятные погодные условия охватят центр, юг и восток Казахстана. Сильные ливни прогнозируются 6-7 мая в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, 7 мая - в Мангистауской, а 7-8 мая - в Актюбинской области. Лишь в Карагандинской области синоптики обещают относительно спокойную погоду без осадков.

На юго-западе, а 8 мая и на юго-востоке республики, возможны пыльные бури, которые могут осложнить дорожную обстановку и повлиять на качество воздуха.

В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможны заморозки. Так, понижение температуры до отрицательных значений ожидается 6 мая в Павлодарской и Абайской областях, а 6-7 мая - в Восточно-Казахстанской области.

Температура воздуха также будет колебаться. На западе страны она понизится с 23–30°C до 21–26°C, а в центре, востоке и на юге, наоборот, ожидается потепление - до 27-38°C.