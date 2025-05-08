Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в Казахстане в период с 9 по 11 мая, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов прогнозируются осадки, грозы, усиление ветра и резкие колебания температур.

В Астане 9 мая ожидается переменная облачность, днём возможны дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 9–14 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха поднимется до +26…+28 °C. 10 мая сохраняется вероятность осадков, гроз и града, при этом температура днём понизится до +22…+24 °C. 11 мая ночью вновь ожидаются дожди и гроза, днём — до +20 °C.

В Алматы 9 мая днём до +30 °C, к вечеру прогнозируются дождь и гроза. В последующие дни ожидаются дожди, 11 мая — возможен град. Температура воздуха понизится до +22…+24 °C. Ветер в отдельные часы усилится до 15 м/с.

В Шымкенте 9 мая — кратковременные дожди и гроза, западный ветер до 20 м/с. Однако уже с 10 мая осадки прекратятся, а температура начнёт повышаться. 11 мая столбики термометров поднимутся до +30…+32 °C.

Жителей предупреждают о вероятности неблагоприятных погодных явлений и призывают соблюдать меры предосторожности в условиях сильного ветра и осадков.