153 лауреата Нобелевской и Всемирной продовольственной премий опубликовали открытое письмо, в котором призвали умножить усилия по распределению продовольствия и получению высокого урожая, чтобы предотвратить глобальный голод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По оценкам авторов письма, до 700 миллионов человек в настоящее время “не обеспечены продовольствием". Без активных усилий по выращиванию гораздо больших объёмов продуктов и ”различных видов продовольствия“, число остро нуждающихся достигнет миллиардов.

"Каким бы трудным и некомфортным это ни представлялось, к середине столетия человечество столкнется с еще большей нехваткой продовольствия и нестабильностью в мире. Это усугубится порочным кругом конфликтов и отсутствием продовольственной безопасности", - говорится в отрытом письме.

По прогнозам, мировое население к 2050 году увеличится еще на 1,5 миллиарда человек, а изменение климата приведет к снижению производительности большинства основных продуктов питания, отмечают эксперты. Так, ожидается, что производство кукурузы в Африке сократится, и в разных частях мира усилится деградация почв и нехватка воды.

В письме говорится, что резкое увеличение финансирования исследований в сочетании с более эффективными способами обмена информацией и распределения продуктов питания могло бы предотвратить потенциальный голод.

По словам лауреата Нобелевской премии по физике 2011 года Брайана Шмидта, необходимость резкого увеличения производства продуктов питания в ближайшие десятилетия - "огромная проблема". Но ее можно разрешить при надлежащем финансировании, расширении существующих знаний в этой области и глобальном лидерстве.

"Это проблема, которая неизбежно разрешима. Это проблема, которая затронет миллиарды людей через 25 лет. Это проблема, для решения которой нет проигравших, есть только победители", - заявил Шмидт.

Напомним, пенсионеров морили голодом и избивали в павлодарском пансионате.