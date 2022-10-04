Грозит ли Казахстану переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал глава Минфина

Грозит ли казахстанской экономике переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, передает BaigeNews.kz.

"Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет. Но мы только что обсуждали, если Национальный банк сейчас увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести вот такую массу в Россию либо другие меры, мы обсудим с Нацбанком", - сообщил он в кулуарах правительства.