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  • Грозит ли Казахстану переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал глава Минфина
pixabay.com Сегодня, 12:14
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Фото: pixabay.com

Грозит ли Казахстану переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал глава Минфина

Грозит ли казахстанской экономике переизбыток рублей в связи с миграцией россиян, рассказал министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, передает BaigeNews.kz

"Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет. Но мы только что обсуждали, если Национальный банк сейчас увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести вот такую массу в Россию либо другие меры, мы обсудим с Нацбанком", - сообщил он в кулуарах правительства. 

По словам министра, вопросы валютного регулирования и соостественные интервенции относятся к компетенции Национального банка.

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#экономика #рубль #минфин РК
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:14
119
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