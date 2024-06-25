Грозит ли Казахстану дефицит питьевой воды

Некоторые эксперты прогнозируют дефицит питьевой воды в Казахстане в ближайшие десять лет. Глава "Казгидромета" Серик Саиров в СЦК озвучил свой прогноз, передаёт BaigeNews.kz.

"По питьевой воде дефицита не прогнозируется. На западе ощущается нехватка воды, но там есть большой запас подземных вод. Из всего запаса подземных вод по Казахстану используем всего 1,5%, поэтому не могу сказать, что будет проблема нехватки питьевой воды. Не будет такой проблемы", – сообщил Серик Саиров.

Официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева заявила, что на сегодня в водохранилищах Казахстана собрано 75 миллиардов кубометров воды. Это на 15 миллиардов кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 миллиардов из накопленной в водохранилищах воды – паводковая.

"С начала паводков в озеро Балхаш направлено 3,3 миллиарда кубометров воды, а в Каспийское море – около 6 миллиардов. 80 миллионов кубометров паводковой воды направлено в Камыш-Самарские озёра ЗКО, вода в которые не поступала около 20 лет. Также проведена работа по отправке воды в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоёмы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием. 457 миллионов кубометров воды из реки Жайык приняла Урало-Кушумская оросительно-обводнительная система Западно-Казахстанской области. За время паводков из области Улытау в Кызылординскую область направлено 839 миллионов кубометров воды. Благодаря этому, впервые за всю историю наблюдений, эта вода дошла через реку Сарысу до озёр Кызылординской области", - отметила она.

По словам представителя министерства, впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдалось многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.