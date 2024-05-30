Грозит ли дефицит мяса Казахстану из-за паводков

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин прокомментировал вопрос о том, есть ли риск того, что в Казахстане подорожает мясо на фоне падежа скота из-за паводков, передаёт BaigeNews.kz

"У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота – это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", - заявил Бердалин.

По его словам, количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.