Зампред АФМ Женис Елемесов заявил, что уголовные дела против блогеров о неуплате налогов могут быть возбуждены только после проверки уполномоченного органа, передает BaigeNews.kz.

"Очень большие суммы названы. Дело в том, что здесь надо понимать, что АФМ входит в состав Службы экономических расследований, которая является правоохранительным органом. Мы можем зарегистрировать уголовное дело только после того, как уполномоченный орган проведет соответствующую проверку и предоставит соответствующий акт либо заключение, где будет установлена конкретная сумма ущерба государства в виде неуплаты налогов", - пояснил Елемесов.

По его словам, если сумма ущерба, нанесенного конкретным блогером государству, будет превышать те нормы, которые предусмотрены сегодняшним уголовным законодательством, то тогда будет зарегистрировано уголовное дело. Если же этот порог не будет превышен, тогда они будут привлечены к административной ответственности тем же Комитетом госдоходов.