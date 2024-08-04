Гроза, усиление ветра и туман: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

По прогнозам "Казгидромета", 5 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-востоке, востоке страны – сильные дожди. И только юге и в центре страны погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе ночью и утром ожидается туман.

Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе области Улытау ожидается сильная жара.

На юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидается очень сильная жара.

В Алматинской, Атырауской областях, в областях Жетысу, Абай, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на севере, юге Алматинской, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юго-востоке, в центре Павлодарской, на юго-западе, в центре Акмолинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в областях Улытау, Жетысу в южной части Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана.

5 августа ночью на востоке, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. Днём на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве ветер северо-западный днем порывы 15 м/с. Днем сохранится сильная жара 35-37 градусов.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Утром и днем ожидается гроза.

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара 35 градусов.

Днём на западе, севере, в центре области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днём в Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Атырау жара 36-38 градусов.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов. г. Актау: 05 августа ночью ожидается гроза.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на севере, северо-западе области ожидается сильная жара 38 градусов.

Днём в Актюбинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем гроза.