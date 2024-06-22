Гроза, шквал и жара: штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах страны

По прогнозам "Казгидромета", 23 июня на большей части территории страны по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе республики ожидается сильный дождь, шквал, град. По Казахстану прогнозируют усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в области Абай, Жетысу, Улытау в Алматинской, Жамбылской областях сохраняется сильная жара, в Павлодарской, Карагандинской ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, в северной половине Алматинской области, области Улытау, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке, в центре Мангыстауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

23 июня днем на западе, севере, юге области Улытау ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов. В Жезказгане днём ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днём ожидается сильная жара 37 градусов.

23 июня на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидаются гроза, шквал. Ветер западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается гроза, днем по региону сильная жара 35-37 градусов. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днём ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днём ожидается сильная жара до 36 градусов.

Ночью на северо-востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на большей части области, днем на севере, северо-востоке области ожидается гроза, днем на севере, северо-востоке области ожидается град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем временами ожидается сильный дождь, град. гроза. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Павлодаре днём ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ночью на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на севере, западе, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Атырау ночью гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с

Днём на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Астана: 23 июня во второй половине дня ожидается гроза. г. Кокшетау: 23 июня во второй половине дня ожидается гроза.

23 июня утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.