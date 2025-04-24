В Астане, Алматы и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туманы, заморозки, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Гроза и туман прогнозируются в Жетысу и Карагандинской области.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Помимо этого, в Алматинской области, ЗКО и СКО – гроза и ветер.

В ВКО продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

Пыльная буря и ветер ожидаются в Кызылординской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.

Жителей Астаны, Акмолинской области и Улытау предупредили о грозе.

Жителей Жамбылской области – о тумане и ветре.

Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Костанайской и Атырауской областях.

Туман и заморозки – в Павлодарской области.

Дождь, снег, туман и заморозки – в ВКО.

Туман, ветер и заморозки – в области Абай.

Гроза, туман, ветер и пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.