Гроза и туман: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Алматы и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туманы, заморозки, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Гроза и туман прогнозируются в Жетысу и Карагандинской области.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
Помимо этого, в Алматинской области, ЗКО и СКО – гроза и ветер.
В ВКО продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.
Пыльная буря и ветер ожидаются в Кызылординской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской области.
Жителей Астаны, Акмолинской области и Улытау предупредили о грозе.
Жителей Жамбылской области – о тумане и ветре.
Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Костанайской и Атырауской областях.
Туман и заморозки – в Павлодарской области.
Дождь, снег, туман и заморозки – в ВКО.
Туман, ветер и заморозки – в области Абай.
Гроза, туман, ветер и пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.
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