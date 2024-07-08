Гроза и сильный ветер: в большинстве регионов снова обявили штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 9 июля на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке с градом и шквалом, на севере, востоке, в горах юго-востоке страны – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике прогнозируется усиление ветра, на севере,в центре, востоке в ночные и утренние часы – туман.

Днем в Атырауской, Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится сильная жара.

На севере, в центре Атырауской, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей сохранится, севере Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, юго-западе Жамбылской, Алматинской, на западе, севере Мангистауской областях, в области Улытау, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской, Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей 9 июля объявлено штормовое предупреждение.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Актобе днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 38-42 градуса. г.Актау: 09 июля сохраняется сильная жара 40 градусов.

На западе, севере, юге области Абай ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

Днём на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Атырау в конце дня ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горах порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в центре, на севере Карагандинской области, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.

В горах Жамбылской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18-23 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, ночью сильный дождь. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северный на юге, востоке области 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных дождей в период 8-10 июля в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В горных и предгорных районах области Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, на востоке, в центре, горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.