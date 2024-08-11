Гроза и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 12 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом. И только на юге страны погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, востоке, севере ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Улытау и Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Мангистауской, в южной половине Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Улытау и Жетысу, на юге Актюбинской, на юго-западе, юге Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на западе, северо-западе, юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане днём 12 августа ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днём на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

Днём на северо-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днём ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Днём на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный днём на юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается временами гроза.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на западе, востоке, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.

Днём на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днём в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза.