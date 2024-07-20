Гроза и сильная жара: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 21 июля неустойчивый характер погоды ожидается на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, юго-востоке, востоке ожидаются сильные дожди. На севере, в центре РК ночью и утром – туман, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, на юге, востоке, северо-западе Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, в Джангалинском районе Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

21 июля на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 38-39 градусов. В Актау днём ожидается гроза.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днём ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днём на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днём град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днём ожидается гроза.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с.

В Алматы ночью временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве ветер юго-западный временами порывы 18 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, юге области сильный дождь, гроза, днем на востоке, юге области сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Днём на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов.

В Астане временами ожидается гроза. Днём возможен град.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днём сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Атырау днём ожидается гроза. Днём сохраняется сильная жара 36 градусов.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днём на юге, западе области 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный в горах порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в горных районах области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.