Гроза и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в последний день лета

По прогнозам "Казгидромета", 31 августа на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере, в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской областей, в северной половине области Жетысу сохранится, на юге Костанайской, на западе, в центре Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

31 августа на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре, на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днём на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северный порывы 18 м/с.

Днём на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.