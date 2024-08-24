Гроза, дожди и сильный ветер: по Казахстану объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 25 августа на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны – сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре – град, шквал, на севере, северо-западе страны – ночью и утром туман.

В областях Абай, Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юго-востоке Павлодарской областей сохранится, на севере, востоке области Жетысу, на северо-западе, востоке, в центре Карагандинской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай области сохранится, в Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В большинстве областей страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 25 августа временами ожидается гроза.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау, днем на востоке области ожидается гроза.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с.

Днём на горных перевалах Туркестанской области ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

25 ночью, 26 августа днём в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

По области Абай ожидается гроза. Днём на севере области град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, западе, днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный днём на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём гроза. Ветер западный, днём порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкорган гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озёр области Жетысу ожидается ветер северо-западный порывы 30 м/с и более.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем на севере, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге области порывы 23-28 м/с. г. Петропавловск: 25 августа ночью ожидаются гроза. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.