Гроссмейстер Дин Лижэнь провел казахский обряд для годовалого малыша

Добрыми казахскими традициями продолжается Командный чемпионат мира по рапиду и блицу. Знаменитый китайский шахматист, 17-й чемпион мира Дин Дижэнь провёл обряд "тұсау кесу" для юного казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В столичном отеле Hilton гроссмейстер, действующий чемпион мира перерезал путы маленькому Чингису, которому скоро исполнится год.

"Нашей семье повезло, что первые осторожные шаги нашего сына совпали со временем, когда в Астане проходит такой крупный чемпионат, собравший звезд шахматного мира. Для нас честь, что действующий чемпион Дин Лижень, отличающийся спокойным характером, воспитанностью и большим талантом, провел важный для казахского народа обряд. Пусть наш Чингис получит светлую дорогу и тоже станет известным за свои заслуги чемпионом, доблестным гражданином своей страны", — отметил отец Асылхан Караев.

Асылхан сам является шахматистом, арбитром ФИДЕ. Признаётся, что даже если сын не пойдет по стопам отца, навык игры в шахматы всегда поможет ему мыслить стратегически и делать в жизни правильные ходы.

Шахматист перерезал мальчику путы и вместе с мамой ребенка повел его по ақ жол. После обряда 31-летний Дин Лижень дал малышу несколько напутственных слов.

"Я удостоился сегодня большой чести — принял участие в символичном обряде. Это мой первый опыт участия в таких церемониях. Надеюсь, у малыша будет счастливая жизнь и светлая дорога, какой бы путь он ни выбрал", — пожелал действующий чемпион.

Из предметов, символизирующих разные профессии, юный казахстанец пройдя по белой дорожке, выбрал шахматного ферзя. В знак признательности и по казахской традиции родители подарили Дину подарок.