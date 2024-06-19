Громкое дело по ремонту брусчатки в Павлодаре получило неожиданное продолжение

Бывшего заведующего сектором отдела ЖКХ г. Павлодара обвиняют в халатности, которая привела к ущербу в 125 миллионов тенге. На скамье подсудимых и два павлодарских предпринимателя, которым и вовсе вменяют факты мошенничества. Расследованием занялись сотрудники департамента экономических расследований, когда сами же чиновники не досчитались брусчатки. Ремонт должны были провести в парках и скверах на площади 54 тысячи квадратных метров, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении чиновника и двух предпринимателей начали рассматривать в павлодарском городском суде №2. Прокурор огласил обвинительный акт и указал, что отделом ЖКХ в 2022 году решено отремонтировать порядка 54 тысяч квадратных метров брусчатки в Павлодаре. Площади и тротуары, конечно, предварительно посчитали, а после объявили госзакупки.

"На основании итогов государственных закупок способом открытого конкурса от 09.02.2022 года победителем признано ТОО "НВС Строитель", с которым ЖКХ заключило договор о государственных закупках работ не связанных со строительством по текущему ремонту брусчатки в городе Павлодар, общей площадью 54 тысячи квадратных метров, с изменением локальной сметы на сумму 373 333 332 тенге", - указано в обвинительном акте.

Меж тем, учредитель ТОО пришел к выводу, что не справится с таким объемом работ. И предложил знакомому предпринимателю заняться ремонтом брусчатки. По версии следствия, предприниматель и придумал схему обмана. Далее "компаньоны" решили втянуть в дело и директора фирмы, выигравшей тендер.

"Для придания законности своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, Т. заключил с директором ТОО "НВС Строитель" Л. договор субподряда без указания суммы по текущему ремонту брусчатки в Павлодаре, которого посвятил о своих преступных планах. Вместе с тем, указал о необходимости подписания фиктивных актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, перечисления денежных средств с банковского счета ТОО "НВС Строитель" на банковский счет ТОО "ДорстройПВ", приобрести часть строительных материалов для текущего ремонта брусчатки, в том числе, брусчатки, бордюра и поребрика. Директор ТОО "НВС Строитель" Л. из корыстных побуждений дал свое согласие", - заявили в акте.

Ремонтировать брусчатку в парках и скверах подрядчик все же начал. Закупил необходимый объем материала, нашел бригаду и работа пошла. Но смету в итоге сократили до 45 тысяч квадратных метров, однако по версии следствия, даже этой работы не было выполнено.

На скамье подсудимых оказался и бывший заведующий сектором отдела ЖКХ. Именно он первым ставил подписать в актах выполненных работ. Всего 16 документов и в обязанности Бауыржана Аралова входил контроль объема выполненных работ.

"Ориентировочно в апреле 2022 года от ТОО "НВС Строитель" приехал представитель, с которым он выехал на участки, также был Арсен для ознакомления с участками работ. Коллегу попросил поехать с ним, то есть Арсена, так как он впервые столкнулся с работами по брусчатке. Работы начались, и он визуально осматривал участки выполненных работ. Когда он засомневался в объемах выполненных работ, это где-то осенью 2022 года, он доложился руководству о том, что объемы выполненных работ не соответствуют актам выполненных работ, так как в данной сфере работы по брусчатке у него не было опыта, знаний и квалификации, о чем он сказал руководству Калиякбарову А. (руководитель отдела ЖКХ Павлодара — прим.авт) и Найманову К. (заместитель акима Павлодара — прим.авт), что у него нет опыта по брусчатке, то есть по принятию работ и говорил как он будет принимать", - пояснил в ходе расследования Аралов.

Сейчас Бауыржан Аралов уже в отделе ЖКХ не работает. При этом указывал, что именно он забил тревогу, когда осознал, мол, работа сделана не полностью. Он настоял на привлечении строительной экспертизы, которая и показала отсутствие части ремонта. Он получил за это наказание и после материалы были направлены в департамент экономических расследований для принятия мер в отношении подрядчика.

Двум предпринимателям предъявили обвинения по статье "Мошенничество", а вот бывшему заведующему сектором по факту "Халатности". На данный момент ведется разбирательство в суде, где предстоит допросить свидетелей.

К слову, выступивший на слушании представитель отдела ЖКХ Павлодара уточнил, что ущерб, нанесенный государству, превысил 125 миллионов тенге.