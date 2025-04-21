Осужден председатель Актауского городского суда Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области осуждены председатель Актауского городского суда Шайдуллин к 9 годам лишения свободы и частный судебный исполнитель Джанахметов к 8 годам лишения свободы.

"Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, путем получения незаконного вознаграждения в размере 18 млн тенге, под предлогом назначения подсудимой меры наказания, не связанной с лишением свободы. В качестве дополнительной меры наказания, Шайдуллин и Джанахметов пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении Антикора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.