Громкий приговор в Мангистау: Осуждён глава городского суда
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Осужден председатель Актауского городского суда Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области осуждены председатель Актауского городского суда Шайдуллин к 9 годам лишения свободы и частный судебный исполнитель Джанахметов к 8 годам лишения свободы.
"Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, путем получения незаконного вознаграждения в размере 18 млн тенге, под предлогом назначения подсудимой меры наказания, не связанной с лишением свободы. В качестве дополнительной меры наказания, Шайдуллин и Джанахметов пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении Антикора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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