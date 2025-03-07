Громкий звук напугал жителей Алматы. Горожане услышали раскат около 20:00. Некоторые из них подумали, что в мегаполисе что-то взорвалось, передаёт BaigeNews.kz.

В "Казгидромете" сообщили, что бояться нечего.

"В следствие развития кучевой облачности над горными районными города образовалась грозовая ячейка, отмечался гром", - заявили синоптики.

Согласно приметам, гром в марте - перед холодом.