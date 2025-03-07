  • 7 Марта, 20:45
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Гром напугал жителей Алматы

Сегодня, 20:33
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33
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Фото: baigenews.kz

Громкий звук напугал жителей Алматы. Горожане услышали раскат около 20:00. Некоторые из них подумали, что в мегаполисе что-то взорвалось, передаёт BaigeNews.kz.

В "Казгидромете" сообщили, что бояться нечего.

"В следствие развития кучевой облачности над горными районными города образовалась грозовая ячейка, отмечался гром", - заявили синоптики.

Согласно приметам, гром в марте - перед холодом. 

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