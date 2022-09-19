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Gettyimages.ru Сегодня, 22:24
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Фото: Gettyimages.ru

Гроб с телом королевы опустили в склеп

Гроб с телом королевы Елизаветы II опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии, передаёт BBC.

Герольдмейстер произнёс все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

 

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#королева Елизавета II
Сегодня, 22:24
83
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