Гроб с телом королевы опустили в склеп

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Гроб с телом королевы Елизаветы II опустился в склеп. Теперь доступ к нему будет только у членов семьи на их приватной церемонии, передаёт BBC.

Герольдмейстер произнёс все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию, и она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн. Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой II.