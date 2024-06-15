Григорий Ломакин уверенно стал чемпионом турнира в Тунисе

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сыграл финальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в Монастире (Тунис), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ломакин в паре с российским теннисистом Егором Агафоновым встретился на корте с бразильско-южноафриканским дуэтом Пауло Андре Дос Сантос — Крис ван Вик и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:3.

Отметим, что 25-летний спортсмен из Казахстана, который на данный момент располагается на 312-й строчке мирового рейтинга парного разряда АТР, на недавнем турнире Монастире также стал чемпионом соревнований в паре с бразильским теннисистом Пауло Андре Дос Сантосом, которого обыграл в это финале.