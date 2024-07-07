Грету Тунберг задержали в Гааге

Борцы против изменения климата регулярно блокируют автомагистраль в Гааге. Среди задержанных на сей раз - известная климатическая активистка Грета Тунберг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как пишут в субботу, 6 июля, местные СМИ, полицейские увели 21-летнюю Тунберг с места проведения акции в Гааге, организованной движением Extinction Rebellion (XR).

Протестующие на некоторое время заблокировали одну из главных автомагистралей в Гааге — трассу A12, связывающую город с другими крупными населенными пунктами в стране. Полиция применила против них водометы.

За последние месяцы эта дорога уже десятки раз перекрывалась демонстрантами, призывающими правительство прекратить выделять субсидии на ископаемые виды топлива. Пока этого не произойдет, активисты Extinction Rebellion обещали продолжить протесты.

Полицейские в апреле уже уводили Грету Тунберг с аналогичной акции протеста в Гааге. В конце мая ее задержали во время пропалестинских протестов против участия Израиля в конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё. Около двух недель назад Тунберг также была задержана на акции ХР в столице Финляндии Хельсинки.