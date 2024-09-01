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Греция запретила использование смартфонов в школах из-за кибербуллинга

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advanced-television.com Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
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Фото: advanced-television.com

В новом учебном году ученики греческих школ будут обязаны постоянно держать мобильные телефоны в портфелях во время уроков, передаёт BaigeNews.kz ссылкой на EuroNews.

О новых правилах объявлено после встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с министром образования Кириакосом Пиерракакисом.

"Ученики могут приносить свои мобильные телефоны в школу, но они должны держать их в своих школьных сумках в течение всего учебного дня", - сказал Мицотакис в субботу в Афинах, объявляя о кампании "Мобильник в портфеле".

"Научные данные о том, как использование мобильных телефонов в течение учебного дня влияет на сам процесс обучения, ошеломляют. Начиная от отвлечения внимания и заканчивая другими проблемами. Совершенно очевидно, что мобильным телефонам не место в школе", - отметил премьер.

Нарушившие правила учащиеся, будут отстраняться от уроков на один день. В случае повторного нарушения учителя имеют право отстранить ученика от уроков на несколько дней.

Тем, кто снимает своих одноклассников или учителей на видео без их разрешения, грозит исключение из школы.

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