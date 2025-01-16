Дональд Трамп шокировал мировое сообщество предложением купить Гренландию у Дании, назвав это стратегической инвестицией. Этот неожиданный шаг вызвал волну споров, ведь Гренландия — не только крупнейший остров мира, но и богатейший регион с залежами редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей. В то же время США активно укрепляют влияние на Канаду, второго по площади соседа, стремясь контролировать арктические ресурсы и торговые маршруты. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, какие экономические и политические выгоды принесет усиление позиций США в этом регионе, а также как амбиции Трампа могут отразиться на международной арене.

Политолог Замир Каражанов отметил, что высказывания Трампа о международной политике часто носят провокационный характер и направлены на привлечение внимания нежели на реальные действия.

"Обычно это просто хайп или попытка привлечь внимание. Например, его высказывание по поводу Гренландии — это не первое подобное заявление. Еще в свой первый президентский срок он делал похожее заявление насчет Дании. Скорее всего, такие высказывания — это часть его подхода к Европе, что-то вроде подготовки к отношениям, которые он хочет выстроить между США и Европой в своем втором сроке", - пояснил политолог.

Каражанов подчеркнул, что Дональд Трамп не скрывает своей стратегии "достаточно агрессивного" подхода к сотрудничеству с другими странами, который он строит на основе торговых отношений.

"Он воспринимает сотрудничество через товарооборот, не понимая всей глубины этих отношений. Также он обращает внимание на торговые дефициты и профициты с другими странами. И, как правило, первыми под удар попадают те государства, с которыми у США сложились хорошие экономические отношения. Так, например, пострадала Канада, пострадала Мексика, и, вероятно, в будущем пострадает и Европа", - пояснил спикер.

Таким образом, эксперт полагает, что интерес Трампа к Гренландии и Канаде следует рассматривать не с точки зрения территориальной экспансии, а как часть его отношения к Европе и международной политике.

"Вспомните, когда Трамп впервые пришел к власти и начал оказывать сильное давление на Китай, введя таможенные пошлины. Скорее всего, ситуация в Европе будет похожей. Недавно обсуждалось заявление Илона Маска, который тоже близок к окружению Трампа, о необходимости смены правительства Великобритании. Маск, как известно, поддерживает популистов Великобритании. Хотя причины его действий не совсем ясны, Маск — человек очень рациональный, и, вероятно, у него есть свои выгоды в этом. Однако факт остается фактом: идет вмешательство во внутренние дела других стран — это очевидно", - поделился Замир Каражанов.

При этом заявление Трампа о Гренландии не прошло без последствий. Каражанов отметил, что после этого сам остров начал рассматривать возможность пересмотра своих отношений с Данией, высказывая желание получить большую автономию или даже независимость.

Проблемы и выгоды от присоединения Гренландии

Как отметил Каражанов, расширение территории США за счет Гренландии не принесет дополнительных ресурсов или стратегических преимуществ для экономики страны. Напротив, такие действия могут лишь подорвать экономику и привести к множеству проблем.

"Территориальное расширение — это дополнительные расходы для госбюджета. Это огромные инвестиции, которые будут направлены на освоение территории, а в условиях растущих долгов США такие проекты становятся проблематичными. Гренландия вряд ли принесет США какие-то значительные экономические выгоды. Это будет просто дополнительная проблема для США, тем более что сама Гренландия — ледниковая страна, и развивать там особо нечего", - поделился спикер.

Эксперт пояснил, что в 21 веке страны должны фокусироваться не на расширении территории, а на увеличении экономического потенциала: повышении производительности труда и развитии человеческого капитала.

"Чем более образован труд, тем больше добавленной стоимости приносит экономика страны. Поэтому и экономика развивается быстрее и лучше адаптируются к изменениям в глобальной экономике. Например, по итогам кризиса 2008 года: страны с высокими инновациями и уровнем образования успешно преодолели кризис. В то время как страны, зависимые от сырья, не смогли восстановиться, потому что могли рассчитывать только на рост рынка ресурсов", - пояснил Каражанов.

Несмотря на провокационные заявления, политолог считает маловероятным, что США начнут силовое давление на Гренландию. Он также отметил, что принцип территориальной целостности является основополагающим для международной безопасности и что любые попытки США пересмотреть этот принцип могут привести к серьезным последствиям.

"Трамп ставит под сомнение вопросы территориальной целостности, и это серьезно подрывает глобальную безопасность. Если США не вмешаются, другие страны могут начать агрессивные действия по отношению к своим соседям. Самое страшное из-за агрессии соседей пострадают те страны, которые не планировали военные действия. Это негативно скажется на международной безопасности. Кризис мирового порядка и геополитической турбулентности как раз связан с кризисом доверия. Страны перестали доверять друг другу. Это ведет к тому, что на место дипломатии приходит военная сила", - предупредил политолог.

Замир Каражанов считает, что действия Трампа могут привести к ухудшению отношений США с рядом стран, в том числе с европейскими партнерами. По словам эксперта, это крайне негативно скажется на международной политике.