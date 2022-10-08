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  • Грек Циципас сразится с сербом Джоковичем в финале ATP 500 Astana Open
ФТК 8 Октября, 21:48
578
Фото: ФТК

Грек Циципас сразится с сербом Джоковичем в финале ATP 500 Astana Open

Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над, россиянином Андреем Рублёвым, со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ранее счёт в личных встречах был 6:5 в пользу грека.
 
В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с сербом Новаком Джоковичем, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP. 

Джокович прошёл в финал благодаря тому, что четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев снялся после второго сета при счёте 6:4, 6:7(6:8).

Матч продолжался 1 час и 49 минут. Джокович укрепил преимущество в личных встречах - 7:4. Для серба это будет 17 финал на турнирах серии АТР 500.

"Снятие Даниила стало для меня сюрпризом. Он великолепный игрок. Надеюсь, у него ничего серьёзного. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Он был лучше меня в обоих сетах", - рассказал после игры Джокович.

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#теннис
Журналист
8 Октября, 21:48
578
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