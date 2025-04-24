В Казахстане за год социально значимые продовольственные товары в среднем подорожали на 6,2%, однако в этом общем росте есть и неожиданные "оазисы" стабильности - некоторые продукты, наоборот, заметно подешевели, передаёт BaigeNews.kz. Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, лидером по снижению цен стала гречневая крупа: сейчас килограмм гречки в среднем стоит 205 тенге, что на 21% меньше, чем год назад.

В числе подешевевших также оказались рис (-15,1%, до 420 тенге за килограмм), мука первого сорта (-8,3%, до 222 тенге), яйца первой категории (-7%, до 530 тенге за десяток), морковь (-2,7%, до 177 тенге), рожки (-2,1%, до 315 тенге) и сахар (-0,8%, до 415 тенге за килограмм). Причем снижение цен фиксируется не только в годовом сравнении, но и по итогам последней недели апреля.

Тем не менее, общее подорожание социально значимых продуктов остаётся ощутимым. Особенно резкий рост зафиксирован по картофелю - его цена взлетела сразу на 78% за год, превратив привычный овощ в один из самых динамично дорожающих товаров на прилавках страны.

В списке социально значимых продуктов, помимо уже упомянутых, числятся еще 12 позиций, включая мясо говядины, молоко, масло, хлеб и другие. Именно эти продукты продолжают стабильно дорожать: за последнюю неделю рост составил 0,4%, а в годовом разрезе - те самые 6,2%.

Таким образом, на фоне общего удорожания базовых товаров, казахстанцы получают небольшую передышку благодаря снижению цен на крупы, яйца и сахар. Однако рост цен на картофель и другие овощи пока сводит общий эффект "продовольственного облегчения" на нет.

Эксперты отмечают, что такие ценовые качели могут быть связаны как с сезонными факторами, так и с глобальными изменениями на рынке продовольствия. Власти обещают держать ситуацию под контролем, но покупателям уже сейчас приходится внимательнее следить за ценниками и выбирать, где и что покупать.