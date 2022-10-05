Гражданский Альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента РК

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Участники конференции Гражданского Альянса Казахстана единогласно поддержали кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz.

"Президент страны Токаев в своем послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" назвал деятельность общественных организаций важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны и призвал к более широкому и глубокому вовлечению общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, с открытым обсуждением всех национальных проектов и стратегических документов", - подчеркнула глава Альянса Бану Нургазиева.

Она отметила, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, в Казахстане высокими темпами идёт политическая модернизация, реструктуризация экономики, развитие социальной сферы. Произошли существенные изменения во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни страны.

"Токаев с первых дней президентства обозначил контуры нового формата взаимодействия государства и общества, предложив концепцию "Слышащего государства", ориентированную на конструктивный диалог, установление эффективной обратной связи между властью и населением. Люди верят в перемены и доверяют президенту страны", - отметила Нургазиева.

Лидеры региональных Альянсов согласились, что все предложенные президентом страны инициативы и реформы востребованы гражданами Казахстана, потому что исходят из интересов народа. Члены конференции Гражданского Альянса Казахстана поддержали кандидатуру действующего главы государства.