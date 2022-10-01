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  • Гражданская авиация Казахстана на 84 процента соответствует требованиям ИКАО
pixabay.com Сегодня, 14:20
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Фото: pixabay.com

Гражданская авиация Казахстана на 84 процента соответствует требованиям ИКАО

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО - подразделение ООН) высоко оценил внедрение европейской модели регулирования гражданской авиации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В рамках 41-й сессии Ассамблеи ИКАО казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела встречу с Генеральным секретарем ИКАО господином Хуан Карлосом Салазар с участием директора Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО г-на Николя Ралло, в ходе которой доложены принимаемые меры по повышению безопасности полетов. 

Генеральный секретарь ИКАО высоко оценил и поддержал внедрение с 2017 года в Казахстане европейской модели регулирования гражданской авиацией и отметив, что это передовой и один из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует стандартам безопасности ИКАО. 

Фото: КГА МИИР РК

Господин Салазар выразил благодарность за приверженность Казахстана стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и отметил прогресс нашей страны по результатам валидационной оценки в 2021 в 84 процента соответствия требованиям ИКАО.
 
Генеральный секретарь ИКАО и Директор Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО поблагодарили за активное участие Казахстана в 41-й Ассамблеи и мероприятиях, проводимых региональным бюро ИКАО.

В свою очередь главой казахстанской делегации Талгатом Ластаевым была выражена инициатива создать представительство авиационных властей Казахстана в штаб-квартире ИКАО для совместной работы и обмена опытом, которая была активно поддержана руководством ИКАО.

В ходе встречи казахстанская сторона, учитывая опыт посещения Казахстана предыдущими двумя Генеральными секретарями ИКАО, пригласил господина Салазара посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время. Генеральный секретарь принял данное предложение и проинформировал что с удовольствием посетит Казахстан в удобное для обеих сторон время.

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#гражданская авиация
Журналист
Сегодня, 14:20
104
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