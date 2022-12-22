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Лента новостей

pxhere.com Сегодня, 05:51
20061
Сегодня, 05:51
20061
Фото: pxhere.com

Гражданку Казахстана жестоко убили в Бишкеке из-за долга

В Бишкеке местный житель жестоко убил гражданку Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.

По материалам суда, обвиняемый договорился встретиться с женщиной, которая должна была ему 3 800 долларов. Однако при встрече казахстанка вернуть долг отказалась. Тогда мужчина зашёл к ней в квартиру. Там они поссорились. После чего мужчина закрыл женщине рот кофтой. Она потеряла сознание. Затем мужчина ножом нанёс женщине удары в область шеи. Жертва скончалась, не приходя в сознание. Из квартиры убитой обвиняемый похитил телефон и 4 500 долларов.

Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы. 

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#убийство #Кыргызстан #долг
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:51
20061
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