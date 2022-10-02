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Гражданка Польши пыталась баллотироваться в Президенты Казахстана
В Центральную избирательную комиссию Республики Казахста уже не в первый раз обращается гражданка Польши Балли Мажец, заявляя, что хочет баллотироваться кандидатом в Президенты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
"В этой связи гражданке Польши было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в Президенты Республики". Центральная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции РК Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование. Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам в Президенты Республики", — сообщили в ЦИК РК.
В Центральной избирательной комиссии напомнили, что согласно пункту 1 статьи 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", для избрания Президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пять лет, а также обладать активным избирательным правом.
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