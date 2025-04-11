Иностранке вернули утерянный кошелёк в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Сотрудница полиции, находясь на дежурстве, оказала помощь гражданке Республики Корея, потерявшей кошелек. Женщина обратилась к полицейскому с просьбой о помощи, после чего они вместе прошли по предполагаемому маршруту потери.

"В ходе поисков, благодаря взаимодействию с местными жителями, удалось установить личность девушки, подобравшей кошелёк. Она пояснила, что хотела сохранить находку и не допустить её попадания в чужие руки. После разъяснительной беседы вещь была возвращена владелице. Инцидент был урегулирован на месте. Обе стороны выразили благодарность за оперативную и профессиональную работу полиции", – рассказали в МВД.

Сообщалось, что в Астане задержали двух иностранцев, которых разыскивали за совершение тяжких преступлений на территории других стран.