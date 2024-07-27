  • 27 Июля, 21:32
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Гражданина Узбекистана спасли в Акмолинской области

Сегодня, 20:48
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МЧС РК Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: МЧС РК

В Бурабайском районе Акмолинской области 30-летний мужчина поднялся в горы на тысячу метров, однако спуститься сам уже не смог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Ему помогли спасатели оперативно-спасательного отряда. Сотрудники ДЧС спустили гражданина Узбекистана с помощью спасательных веревок. В медицинской помощи турист не нуждался. МЧС просит соблюдать меры безопасности в горах", — говорится в сообщении.

 

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