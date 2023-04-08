Гражданина Таджикистана осудили за пропаганду терроризма в Астане

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В Астане за пропаганду терроризма осуждён гражданин Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра РК.

Дело 26-летнего иностранца расссмотрел Сарыаркинский районный суд Астаны.

"После идеологической обработки членов международных террористических организаций мужчина самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооружённом джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, осознавая противоправность своих действий, отправлял финансовые средства террористам", — говорится в сообщении.

Приговором столичного суда иностранный гражданин признан виновным и осужден к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК ("пропаганда терроризма", "финансирование террористической деятельности").