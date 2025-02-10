В Караганде на съёмной квартире задержали 20-летнего гражданина Российской Федерации за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

При обыске у подозреваемого изъяты устройство Sim-box с 128 слотами, два Wi-Fi роутера, усилитель сигнала, 1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

"В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. Предварительные данные показывают, что с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства дела и возможные соучастники.