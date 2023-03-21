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Вчера, 23:20
126
126Фото: BaigeNews.kz
Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков
Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Согласно материалам дела, гражданин Нигерии летом прошлого года приобрёл через социальную сеть мефедрон. Наркотики он забрал из "закладки" и спрятал их в личном автомобиле. Спустя время мужчину задержали полицейские, в машине нашли те самые 4,29 грамма наркотиков.
Прокурор запросил для подсудимого семь лет лишения свободы. Суд признал иностранца виновным в хранении наркотиков без цели сбыта и приговорил к шести годам заключения. Решение суда не вступило в законную силу.
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